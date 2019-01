DIRETTA PARMA SPAL FORMAZIONI / In programma alle 15, il derby Parma-Spal metterà di fronte le due facce dell'Emilia Romagna calcistica.

Da un lato ci sono i Ducali, reduci dall'ottima vittoria sul campo dell'Udinese e con ben 28 punti in classifca, dall'altro gli estensi che non vincono dalla trasferta contro lae sono invischiati nella lotta retrocessione con 18 punti. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Bibiany. All. D'Aversa

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Simic; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. All. Semplici

