DIRETTA PARMA SPAL FORMAZIONI / In programma alle 15, il derby Parma-Spal metterà di fronte le due facce dell'Emilia Romagna calcistica. Da un lato ci sono i Ducali, reduci dall'ottima vittoria sul campo dell'Udinese e con ben 28 punti in classifca, dall'altro gli estensi che non vincono dalla trasferta contro la Roma e sono invischiati nella lotta retrocessione con 18 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Bibiany. All. D'Aversa

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Simic; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. All. Semplici

