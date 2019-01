CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI PERISIC SOARES / Testa al campo, c'è una gara fondamentale da preparare. Ma alla vigilia di Torino-Inter è impossibile non parlare di mercato con tante situazioni calde in ballo. A partire da Ivan Perisic, che starebbe spingendo per l'addio già in questa finestra invernale. Del croato, e non solo, ha parlato il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa: "È normale che poi in dei momenti di mercato si vada a parlare di lui perché è un giocatore forte che ha quelle qualità lì. Di quelli che non hanno possibilità di richieste non se ne parla, di lui se ne parla perché è un giocatore forte e che tutti vorrebbero avere in squadra.

Questo però poi bisogna che si concretizzi e ci siano dei numeri corretti affinché si verifichi. Ci si aspetta da lui che continui a fare quello che ha sempre fatto sia a livello professionale che di campo, tentando di andare a metterci di più".

Quindi l'allenatore si sofferma sull'imminente annuncio dell'acquisto di Cedric Soares: "Lo conoscono tutti. L'operazione è legata al fatto di Vrsaljko perché poi abbiamo questa limitazione UEFA e quella casella lì andava sostituita. Vrsaljko ha da verificare questa situazione qui con la nostra e l'altra società, va fatto un ragionamento a tre. In questo momento l'Inter gestisce il calciatore, il cartellino è dell'Atletico ed il ragazzo è corretto che dica la sua. Stanno valutando la cosa migliore". Vrsaljko, alle prese con un problema al ginocchio, potrebbe essere operato.

