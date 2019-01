Calciomercato Juventus, Allegri conferma addio di Benatia

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BENATIA / La Juventus si prepara a salutare Mehdi Benatia, ormai lontano dai bianconeri. Il congedo arriva dalle parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Lazio-Juventus.

"Benatia è un giocatore importante, ma ha scelto di andare via - ha dichiarato - A me dispiace, ma non posso entrargli nella testa e convincerlo a rimanere. Andrà in Qatar e gli auguriamo buona fortuna. Nell'ultimo periodo non ha giocato, ho fatto altre scelte ma l'ho considerato sempre un ottimo elemento".