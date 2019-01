CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI ZAPATA JUVENTUS / Nella sua intervista a 'Tuttosport', Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato anche del giocatore più in forma dei nerazzurri.

Duvanè a 14 gol capocannoniere insieme a Cristiano: "Pronto per un top club? Deve fare solo altri 14 gol con l'Atalanta... - ha spiegato - Mai visto lavorare uno come lui. Nella rosa dellauno come lui può starci benissimo".