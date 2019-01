CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI MANCINI ROMA / Lunga intervista di Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, a 'Tuttosport'.

Toccati svariati temi di mercato, come l'interesse dellaper Gianluca: "So che la Roma lo sta cercando, ma non ci sono solo i giallorossi - ha spiegato - Se può trasferirsi negli ultimi giorni? Il mercato può impazzire, ma ad oggi mi sembra davvero molto difficile. Credo che lui debba avere la possibilità di ambientarsi nel grande calcio, in ogni caso gli consiglierei di restare inper crescere, anche perché sono un difensore del calcio italiano".