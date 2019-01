LAZIO JUVENTUS CONFERENZA ALLEGRI / La Juventus sarà di scena domani sera sul campo della Lazio per il posticipo della 21° giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, come di consueto, parla davanti ai giornalisti alla vigilia del match dell''Olimpico': Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore bianconero.

CACERES - "Siamo fortunati che abbia accettato. E' un giocatore che conosco, può dare tanto alla Juventus. Altri giocatori avrebbero dovuto ambientarsi. Martin è già pronto. Vale gli altri difensori che abbiamo, può giocare come centrale e si esprime meglio lì che da terzino".

LAZIO - "Vorranno battere una grande, speriamo non ci riescano, vorranno riscattare la sconfitta col Napoli. Dobbiamo dare continuità, serve una vittoria per avvicinarsi allo scudetto.

Gara fisica, all'Olimpico non è mai facile"

ASSENZE - "Pjanic e Mandzukic rientreranno col Parma, Cancelo è a disposizione. Formazione? Ho dubbio solo se giocare a due o a tre a centrocampo"

BENATIA - "E' un giocatore importante, dopo ho fatto delle scelte tecniche e lui ha scelto di andare via. La società ha accettato la sua richiesta, tenere un giocatore contro voglia non ha senso. Sono dispiaciuto, ma non posso entrare nella sua testa e convincerlo a rimanere".

EMRE CAN - "Lui e Bentancur devono migliorare nei tempi di gestione davanti alla difesa, la palla con loro viaggia un po' meno velocemente rispetto a Pjanic ma è solo questione di allenamento"

POGBA - "E' molto, molto difficile che torni alla Juventus"

RUGANI - "Può crescere molto adesso, comunque non potete volere la botte piena e la moglie ubriaca. Se mi chiedete che Rugani giochi di più e Benatia resti...io più di undici non posso metterne in campo"

