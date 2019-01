JUVENTUS LAZIO FAGIOLI / Juventus in emergenza a centrocampo per la trasferta contro la Lazio. Out per infortunio Pjanic e Khedira, con Massimiliano Allegri che si ritrova con gli uomini contati a metà campo.

Restano Matuidi, Bentancur eda disposizione del tecnico, che sta pensando di cambiare modulo per il posticipo dell''Olimpico' o adattare uno trae Douglas Costa nei tre in mediana.

Viste le assenze Allegri potrebbe anche attingere dalla Primavera e convocare per la prima volta con la prima squadra il baby Fagioli, che già la scorsa estate ha fatto parte del gruppo bianconero per la tournée negli Stati Uniti. Il classe 2001 è molto stimato dall'allenatore livornese e nella stagione in corso ha già esordito tra i professionisti con la formazione Under 23 nel campionato di Serie C.

