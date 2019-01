Calciomercato Napoli, Allan-Psg: a giugno si può fare

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Trattativa interrotta tra Napoli e Psg per il trasferimento di Allan: i francesi non sono arrivati a coprire le richieste degli azzurri, di gran lunga superiori ai 100 milioni di euro per il brasiliano.

Il centrocampista resta dunque nella rosa di, anche se stasera contro ilnon ci sarà. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'affare non è comunque definitivamente tramontato. In estate i discorsi potrebbero riprendere, più o meno sulle stesse basi di cui si è parlato in questi giorni.