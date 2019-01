CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Rimane ancora un piccolo spiraglio per l'arrivo anticipato a Torino di Aaron Ramsey.

Il lungo infortunio di Cuadrado e le condizioni di Khedira non fanno dormire sonni tranquilli ad Allegri, con il Ds Paratici - scrive 'Tuttosport' - che negli ultimi giorni della finestra invernale potrebbe fare un tentativo in extremis se l'abbassasse le pretese per lasciar partire il gallese prima della scadenza del contratto.

Se i 'Gunners' prendessero dal Barcellona Denis Suarez e si accontentassero di circa 10 milioni di euro, la Juve prenderebbe allora in considerazione l'idea di portare subito a Torino Ramsey. Al contrario, senza il via libera dell'Arsenal, il 28enne giocatore arriverebbe comunque a giugno in Italia, con i campioni d'Italia che potrebbero ufficializzare l'operazione nei giorni successivi alla chiusura del mercato. Ramsey si legherà alla Juve con un contratto pluriennale da 6,5 milioni di euro più bonus a stagione.

