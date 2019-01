CALCIOMERCATO MILAN DIAWARA DEULOFEU / Il Milan studia un altro colpo dopo l'arrivo di Piatek in attacco.

Il Dt Leonardo vuole rinforzare rosa di Gattuso anche in mediana e sugli esterni offensivi per centrare l'obiettivo quarto posto: il Diavolo' torna così a pensare con decisione a, che ilpotrebbe lasciar partire dopo la permanenza in azzurro dicome scrive 'Tuttosport'.

Oltre a Diawara si cerca anche un puntello per le fasce d'attacco. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato Milan. Carrasco resta una pista difficile anche per l'inserimento dei cugini dell'Inter, con Deulofeu al momento il nome più caldo sull'agenda di Leonardo. Lo spagnolo, adesso al Watford, eventualmente tornerebbe a Milanello con la formula del prestito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui