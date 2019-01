CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / E' sempre d'attualità il nome di Paul Pogba per la Juventus. Il centrocampista francese è rinato con Solskjaer in panchina dopo l'esonero di Mourinho, con il Manchester United che adesso vuole blindare con il rinnovo di contratto il giocatore. Il club bianconero il Ds Paratici continuano però a sperare, pronti all'assalto in estate se Pogba dovesse decidere di cambiare aria e lasciare ' Red Devils'.

E in tal caso la strada per la Juventus potrebbe essere un po' meno difficoltosa, visto che alla corsa per il cartellino del classe '93 potrebbe tirarsi fuori il Barcellona. L'esoso investimento per il baby olandese de Jong (operazione complessiva da 86 milioni di euro, più un ingaggio che può raggiungere i 16 milioni a stagione) secondo 'Tuttosport' allontanerebbe la squadra blaugrana da un'ipotetica offensiva per Pogba, con il centrocampo di Valverde al completo numericamente e dal punto di vista tecnico al netto di un eventuale addio di un big. Real Madrid e PSG resterebbero, quindi, le due rivali più pericolose per la Juve.

