CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Fa discutere la situazione di Ivan Perisic all'Inter. Il croato non è più un intoccabile nello scacchiere di Spalletti e in questi giorni avrebbe palesato un certo nervosismo non allenandosi al meglio a causa dei rumors di mercato.

Il giocatore spingerebbe per l'addio immediato ma, scrive 'La Gazzetta dello Sport', al club nerazzurro non sarebbero arrivate offerte soddisfacenti ma soltanto dei timidi sondaggi d aparte dell'Atletico Madrid. L'Inter non chiuderebbe la porta, anche se per lasciarlo partire chiederebbe 35-40 milioni di euro.

