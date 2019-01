Calciomercato, Juventus su Modric? La risposta dell'Inter

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MODRIC / Schermaglie, inserimenti e duelli tipici del calciomercato, che tra Juventus ed Inter tornano d'attualità ora più che mai dopo il passaggio di Beppe Marotta in nerazzurro. L'ultimo nome pesante, pesantissimo finito nei radar incrociati di entrambe le società è quello di Luka Modric, Pallone d'Oro 2018 e grande obiettivo da mesi della dirigenza interista che non ha mai smesso di sognarlo.

Occhio però alla manovra juventina.

In collegamento con 'Calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport', il giornalista Ciro Venerato infatti ha spiegato: "Sulle voci relative all'interessamento della Juventus per Modric abbiamo sentito l'Inter che non ci ha smentito questa indiscrezione, quindi attenzione". Poco dopo, però, la collega Claudia Garcia molto vicina anche alle vicende di casa Real Madrid ha replicato: "L'anno scorso l'Inter si era portata molto avanti per Modric, c'era un'offerta molto importante che prevedeva anche tre anni di contratto, e Modric era molto tentato. Io vedo l’Inter più avanti in questa trattativa perché la Juve non può prendere tutti gli amici di Ronaldo e se ne prenderà uno, prenderà Marcelo".

