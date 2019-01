Calciomercato Juventus, Marino 'annuncia' l'addio di Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Si discute del futuro di Paulo Dybala negli studi di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport'.

L'attaccante dellaè al centro di numerose voci in vista della prossima estate e secondo l'ex direttore sportivo Pierpaolol'attaccante argentino lascerà i bianconeri.

"Io non lo vedo più alla Juve - esordisce Marino -. Le dichiarazioni di Allegri mi hanno fatto riflettere. L'ha definito un tuttocampista. Per me è un grande giocatore di punta, se diventa tuttocampista è un giocatore a cui puoi rinunciare, soprattutto se prendi Ramsey. Al di là di un possibile arrivo di Isco, chiaro che c'è un indirizzo e Allegri, che è una persona intelligente, ha cominciato a farlo capire. Per me Dybala è un attaccante fortissimo, viene sacrificato nella Juve come tuttocampista e lo fa bene. Se gioca a centrocampo, però, ne trovi altri".

