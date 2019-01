Calciomercato Atalanta, contatto per Inglese

CALCIOMERCATO ATALANTA INGLESE / L'esplosione di Duvan Zapata preoccupa l'Atalanta che si prepara a ricevere offerte su offerte dai tanti grandi club italiani ed esteri da qui alle prossime settimane.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anche per questo motivo la dirigenza del club bergamasco si starebbe cautelando cercando sul mercato il possibile sostituto dell'attaccante colombiano. Il nome nuovo, riferisce 'Sky', è quello di Roberto. Classe '91 di proprietà del, sta facendo bene aldove ha firmato 6 gol. I nerazzurri avrebbero avuto un primo contatto con la dirigenza partenopea per raccogliere informazioni in vista della prossima estate.