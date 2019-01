Calciomercato Juventus, Isco-Dybala: Rambaudi fa lo scambio

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO DYBALA / Quale futuro per Paulo? L'arrivo alladi Cristianoha rivoluzionato il ruolo dell'attaccante argentino attorno al quale aumentano le voci sul possibile addio a fine stagione. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Di questo, dagli studi di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', ha parlato l'ex calciatore Roberto Rambaudi che ha sentenziato: "Per Isco io sacrificherei Dybala - esordisce Rambaudi -. Isco ti dà più qualità ed imprevedibilità. Stiamo parlando di due calciatori grandissimi, ma per alzare il livello se alla Juventus arriva un'offerta da 100 milioni di euro per Dybala lo vendono e per me prendono Isco".

