Marsiglia-Lille, petardo in campo: gara sospesa

MARSIGLIA LILLE SOSPESA / AGGIORNAMENTO ORE 22.43 - Il direttore di gara ha deciso di far riprendere l'incontro. Si gioca, ma il clima è rovente: già nel prepartita i tifosi di casa avevano contestato la dirigenza con molti striscioni.

ORE 22.30 - Inizia male, malissimo la 22a giornata di Ligue 1.

La partita tra, anticipo del venerdì sera che apre il turno di campionato francese, è stata sospesa poco prima del 60' a causa di un petardo esploso in campo. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Molto attesa per il probabile esordio di Mario Balotelli con la nuova maglia dell'OM, la partita è stata interrotta quando, con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Pepe, dagli spalti è arrivato improvvisamente un petardo che con la sua esplosione ha stordito diversi calciatore. In particolare Kevin Strootman, ex Roma, che era a due passi dal punto in cui è avvenuto lo scoppio. L'arbitro ha quindi sospeso la gara temporaneamente.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui