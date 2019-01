Calciomercato, UFFICIALE: ecco il sostituto di Henry

CALCIOMERCATO MONACO UFFICIALE JARDIM HENRY / Era nell'aria, ora è ufficiale. Non solo la rivoluzione in campo per il Monaco che sta puntando su nuovi calciatori d'esperienza per risollevarsi dalla zona retrocessione.

La società del Principato, dopo aver sospeso il tecnico Thierry, cambia anche guida tecnica e si affida all'usato sicuro.

Con una nota diramata attraverso il proprio sito, il Monaco ha annunciato ufficialmente infatti il ritorno in panchina di Leonardo Jardim che prende il posto dell'allenatore francese. Jardim, si legge, sarà in carica da domenica con il suo staff e ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Il Monaco si trova attualmente penultimo in Ligue 1.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui