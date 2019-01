Calciomercato Juventus, Caceres alle visite mediche. Benatia saluta

CALCIOMERCATO JUVENTUS CACERES / Martin Caceres alla Juventus: atto terzo.

Con Medhi Benatia in partenza e ormai ai dettagli con l'Al Duhail, la dirigenza bianconera ha accelerato le operazioni per individuare il sostituto del centrale marocchino e in queste ore ha definito l'accordo con laper il nuovo ritorno del difensore uruguaiano classe 1987. Già in bianconero nella stagione 2009/2010 e poi dal 2012 al 2016, Caceres dovrebbe costare alle casse della società juventina circa 600mila euro.Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Quella di domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca, visto che in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli. In mattinata, attorno alle 11, secondo 'Sky' il giocatore dovrebbe effettuare le visite mediche di rito che precedono firme e annunci ufficiali.

