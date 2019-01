CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID / La squadra del Cholo Simeone ormai si è rassegnata all'idea di perdere Diego Godin in vista della prossima estate: il difensore uruguaiano, che ha già sostenuto le visite mediche con l'Inter, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza e si aggregherà alla formazione nerazzurra a partire dalla finestra estiva di mercato.

La dirigenza dell'Atletico Madrid così ha iniziato a guardarsi attorno: secondo quanto riportato da 'Estadio Deportivo', l'erede del capitano dei 'Colchoneros' è Aissa Mandi, centrale algerino del Betis, la cui clausola rescissoria ammonta a 30 milioni di euro. Il portale spagnolo rilancia anche il forte interesse del Bayern Monaco per Lucas Hernandezma l'agente del francese ha smentito ai microfoni di Calciomercato.it la possibilità di lasciare Madrid. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

