CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA/ Si intensificano le voci di un possibile arrivo di Matthijs de Ligt al Barcellona. Il difensore centrale olandese, accostato anche alla Juventus, potrebbe raggiungere il suo ex compagno ed amico Frenkie de Jong, già approdato al Camp Nou.

Stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il club catalano starebbe valutando seriamente la possibilità di avanzare una proposta importante per. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big europee---> clicca qui!

Secondo il giornale spagnolo, l'attuale giocatore dell'Ajax sarebbe il dopo Piquè ideale per il club blaugrana, in fase di restyling e ringiovanimento della rosa. Il Barcellona però, non avrà vita facile vista la folta concorrenza per il classe 1999 olandese.

