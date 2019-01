CALCIOMERCATO UFFICIALE PARMA FIORENTINA/ Colpo in entrata per il Parma. Dopo l'arrivo di Juraj Kucka, i ducali si sono rinforzati in questa sessione di calciomercato con Abdou Diakhate, centrocampista classe 1998 dalla Fiorentina. Il talentuoso ex viola ha firmato un contratto fino al 2023.

IL COMUNICATO DEL CLUB:

Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo di Abdou Diakhate (Dakar, Senegal, 31 dicembre 1998) dall’ACF Fiorentina. Il calciatore hafirmato un contratto con scadenza 30.06.2023.

