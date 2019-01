CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Il Barcellona si è assicurato in vista della prossima estate Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax e della nazionale olandese destinato a far parlare tanto di sé. Un colpo da 86 milioni di euro, chiuso in anticipo dalla dirigenza blaugrana per battere sul tempo il Paris Saint-Germain. L'arrivo del classe 1997 è destinato a rivoluzionare un reparto che conta già sulla presenza di profili internazionali come Busquets, Arthur, Vidal e Rakitic.

Calciomercato Juve e Inter, Rakitic finisce sul mercato

Senza dimenticare, promesso sposo del Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Il croato, che compirà 31 anni a marzo, potrebbe lasciare la Spagna e firmare il suo ultimo grande contratto da professionista. Come riportato da 'Marca', Rakitic è finito sul mercato: una notizia che può sicuramente far piacere alla Juventus e all'Inter. Il croato è un vecchio pallino della dirigenza bianconera mentre Marotta è sempre alla ricerca di un top player in grado di aumentare la qualità della rosa a disposizione di Spalletti. Rakitic potrebbe così aggiungersi alla colonia croata nerazzurra formata da Vrsaljko (se sarà riscattato), Perisic e Brozovic.

