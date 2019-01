CALCIOMERCATO GIOVINCO TORONTO/ Sebastian Giovinco, attaccante del Toronto FC, potrebbe lasciare il Canada in questa sessione di calciomercato. Un trasferimento a sorpresa per La Formica Atomica che, stando a quanto riportato da 'Sport Jazirah', sarebbe vicinissimo all'Al Hilal, squadra del campionato saudita.

Classe 1997, Giovinco è uno dei protagonisti della MLS dall'inverno del 2015 quando, dalla Juventus, approdò proprio in Canada, a Toronto. Oltreoceano l'ex Parma ha trovato la sua dimensione siglando 68 reti in 114 presenze e trascinando più volte il suo club ai playoff.