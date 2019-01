CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG/ Adrien Rabiot è uno dei casi di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista francese, ai ferri cortissimi con la sua società, il PSG, è stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane, fra le quali spicca il Barcellona.

Anche la Juventus però, è un club al quale il nome di Rabiot viene avvicinato e, in ottica trasferimento, il post su Instagram di oggi del giocatore transalpino fa discutere. Per le ultime notizie sul calciomercato europeo---> clicca qui!

Rabiot infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra, con una descrizione che non lascia spazio a fraintendimenti: "Work hard play ha.... work hard only". In italiano: "Lavora duro, gioca du... lavora soltanto duro". Una chiara polemica alla sua società, il PSG, con la quale il centrocampista non scende in campo ormai da dicembre, in attesa di una cessione.

