CARDIFF SALA LEICESTER / Il dramma Emiliano Sala ha scosso il mondo del calcio: una tragedia che lasciato sgomento tutto il panorama calcistico mondiale con l'aereo che trasportava l'attaccante argentino a Cardiff scomparso dai radar lunedì scorso e le ricerche vane delle autorità.

La mobilitazione dei protagonisti del calcio non riguarda soltanto le ricerche per lo sfortunato ex Nantes: oltre ai messaggi per tener viva la speranza di ritrovare il calciatore, c'è chi si starebbe muovendo in maniera concreta anche per aiutare il club gallese ad affrontare questo momento di difficoltà. Come riferisce 'fotomac.com.tk', infatti, il Leicester sarebbe pronto a richiamaredal prestito alper girarlo gratuitamente alche per la seconda parte di stagione aveva puntato tutto su Sala.