CALCIOMERCATO WEST HAM ARNAUTOVIC / Marko Arnautovic ha detto basta: l'attaccante del West Ham, da tempo al centro di voci di calciomercato, ha deciso di restare agli 'Hammers'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo ha dichiarato lo stess extramite una storia Instagram in cui spiega la tentazione di accettare le offerte arrivate anche dalla Cina, le riflessioni con la famiglia e la scelta alla fine di restare a Londra: "Voglio mettere da parte le offerte e aiutare il club a salire più in alto possibile in classifica e provare a vincere la coppa. Concentriamoci per il resto della stagione insieme" le parole con le quali il calciatore comunica di aver deciso di restare al West Ham squadra che - scrive anche Arnautovic - "ha messo la mia carriera nella giusta direzione da quando sono arrivato".