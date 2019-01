CALCIOMERCATO INTER ICARDI FACCHETTI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, storico capitano nerazzurro, ha parlato dei temi caldi del calciomercato Inter: "Cedric? Vrsaljko non è al top e ciò ha portato la società a fare degli aggiustamenti".

Per le ultime notizie sui trasferimenti dei nerazzurri---> clicca qui!

Facchetti ha anche parlato della questione Icardi e del caso mediatico, con protagonista Wanda Nara, intorno al prolungamento contrattuale dell'argentino: "Ok al rinnovo ma la trattativa non deve essere così di pubblico dominio e così logorante. In ogni occasione si parla del suo contratto ed è una cosa che non fa bene soprattutto al giocatore, serve maggior discrezione".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui