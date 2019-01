CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Dopo esserlo stato per Rafa Benitez e Maurizio Sarri, José Maria Callejon è diventato quasi subito un intoccabile anche per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli non rinuncia mai all'ex madridista nei match di cartello e domenica scorsa, contro la Lazio, l’iberico ha finalmente interrotto il digiuno di gol, unico suo neo di questa stagione. Ne abbiamo parlato in esclusiva col suo agente, Manuel Garcia Quilón, che ha in procura anche i rossoneri Castillejo e Reina, alla vigilia di un match speciale per lui: Milan-Napoli.

Callejon è finalmente tornato a far gol...

“Ovviamente ne sono felice, ma José è un calciatore molto intelligente, gioca per il bene della squadra, mai per se stesso. È sempre stato così, fin da ragazzino: lui guarda al collettivo, non gli interessa mettersi in mostra. Se arrivano anche i gol, tanto meglio”.

Come lo vede nel nuovo Napoli di Ancelotti?

“Il Napoli sta giocando molto bene, Ancelotti è riuscito a dare un gran rendimento a tutto il gruppo.

I partenopei si sono confermati, insieme alla Juventus, la squadra più importante della Serie A”.

Il suo contratto scade nel 2020: dobbiamo aspettarci un rinnovo a breve?

“Al momento non ci sono stati contatti in questo senso, ma so che la società è felicissima del suo rendimento e che De Laurentiis lo stima tanto, così come i tifosi e lo stesso Ancelotti. Non so perché ancora non abbiamo iniziato a trattare”.

José chiuderebbe la carriera all’ombra del Vesuvio?

“Per rispondere a una domanda del genere servirebbe una proposta, e non l’abbiamo ancora ricevuta. Certo, è innegabile che il giocatore a Napoli sia felice, ha dimostrato da anni l’amore che sente per questa città, questa maglia e questa tifoseria. Nessuno può metterlo in dubbio, i fatti parlano per lui”.

Dipende solo dal club partenopeo, quindi?

“Lui in azzurro sta benissimo. È un professionista irreprensibile: ha un rapporto ottimo con i compagni, con l’allenatore e con la società. In campo ha sempre dato l’anima e potete starne certi che continuerà a farlo”.

Domani, sfiderà il Milan dei ‘suoi’ Reina e Castillejo. Le piace il nuovo progetto dei rossoneri?

“Il Milan sta vivendo un momento di ricostruzione, Leonardo e la società stanno facendo un grandissimo lavoro. Si sta aprendo una nuova epoca, ma la rinascita di un club così importante ha bisogno di tempo, è ovvio”.

Quella milanista sarà l'ultima avventura della carriera per il portiere?

“Non lo so, vedremo. Pepe è un professionista che fa questo mestiere da vent’anni. È sempre stato impeccabile sia come giocatore che come persona, in ogni squadra in cui ha militato. Anche per lui parlano i fatti e il rendimento altissimo avuto nel corso del tempo”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui