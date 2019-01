BOLOGNA ESCLUSIVO MBAYE / Stagione difficile finora al Bologna per Ibrahima Mbaye. Il terzino senegalese non sta trovando lo spazio che sperava nello scacchiere di FilippoInzaghi, che lo ha schierato titolare soltanto in sette occasioni in campionato. Una situazione che potrebbe portare l'ex Inter lontano dal'Emilia come sottolineato in esclusiva a Calciomercato.it dall'agente del 24enne giocatore, che punta il dito contro le scelte del tecnico piacentino: "Sta diventando una barzelletta, fuori dalla ragione.

Il Bologna ha puntato fortemente sul ragazzo, poi quest'anno con il cambio in panchina le cose sono cambiate - spiega Giuseppeai nostri microfoni - Non è detto che un grande campione diventi automaticamente un ottimo allenatore: forse è meglio dedicarsi ad altro quando non si hanno le capacità per fare un certo mestiere... Se fossi il presidente mi arrabbierei molto perché così si sciupa un capitale, come si sta verificando anche con Donsah. Abbiamo ancora quattro anni e mezzo di contratto con il Bologna, non si può sprecare così un investimento: è controproducente sia per il calciatore che per la società. Adesso stiamo discutendo con il, ci saranno presto delle novità. Il? Per Mbaye non sarebbe facile scendere di categoria, anche se stiamo parlando di una squadra di spessore destinata alla Serie A e in cui potrebbe iniziare un progetto importante. Se ci sono le condizioni le valuteremo: conta solamente che Mbaye ritrovi il sorriso e torni a giocare al più presto anche perché a Bologna, ripeto, questi mesi sono stati una barzelletta fuori da ogni logica".