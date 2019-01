Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO FIORENTINA ZURKOWSKI CAGLIARI / Non è ancora fatta per il trasferimento di Zurkowski alla Fiorentina nonostante la bozza d'intesa con il Gornik Zabrze : secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, al club polacco è arrivata un'offerta migliore da un altro club di Serie A. Si tratta delche ha presentato una proposta più alta alla società proprietaria del cartellino del 21enne centrocampista. Situazione quindi ancora in bilico percone Cagliari che si sfidano per assicurarsi le prestazioni del giovane calciatore polacco.