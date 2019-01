CARDIFF EMILIANO SALA / Se le autorità hanno deciso ieri di sospendere le ricerche di Emiliano Sala, la famiglia dell'attaccante del Cardiff non vuole arrendersi: secondo quanto riferisce 'Olè', che riporta anche la conferma di un amico d'infanzia del calciatore Martin Molteni, insieme all'agente del calciatore, Meissa Ndiaye, è stato deciso di sostenere finanziamente ricerche private.

Di Emiliano Sala non si hanno più notizie da lunedì, quando l'aereo privato sul quale stava viaggiando daè sparito dai radar mentre attraversava la Manica. Dopo giorni di ricerche, le autorità britanniche hanno deciso di sospendere le ricerche, definendo le probabilità di trovare Sala e il pilota ancora via "estremamente remote". La famiglia però ha deciso di continuare in maniera privata la ricerca. Il mondo del calcio si è mobilitato per non far interrompere le ricerche del calciatore anche se fino alla sospensione di ieri non avevano portato ad alcun risultato.