CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ALABA / Finito nel mirino di Santiago Solari per il suo rendimento in campo e per la condizione fisica, Marcelo ha nei giorni scorsi aperto le porte ad un trasferimento alla Juventus.

Il periodo buio che sta vivendo in Spagna ha suggerito al brasiliano di prendere in considerazione un addio che anche ilconsidera come quasi inevitabile a fine stagione. Per questa ragione, i Blancos stanno tenendo d'occhio diversi esterni mancini, puntando con decisione soprattutto su un nome. Secondo 'Don Balon', infatti, Daviddelsarebbe l'opzione principale, vista la sua capacità di giocare anche al centro. Il prezzo di 50 milioni di euro non spaventa affatto i Merengues.