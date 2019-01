JUVENTUS INFORTUNATI / In vista della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri potrebbe recuperare Joao Cancelo: alle prese con un affaticamento muscolare, il portoghese ha svolto oggi parzialmente la seduta di allenamento con il resto del gruppo.

Una buona notizia per lache potrebbe dover affrontare una mini emergenza nella sfida dell'Olimpico visto che sono in dubbio anchee mancheranno i lungodegenti. Da valutare, infine, la posizione ditra possibile addio e qualche acciacco fisico. Per capire quale formazione scenderà in campo contro la squadra di Inzaghi sarà fondamentale la seduta di rifinitura in programma domani: qualche anticipazione arriverà dalla conferenza stampa di Allegri in programma domani mattina a mezzogiorno.