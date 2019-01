CALCIOMERCATO ZIYECH ROMA / Nelle ultime ore il nome di Hakim Ziyech sembra essere tornato di moda per il mercato estivo della Roma. Dopo aver raggiunto un accordo con i giallorossi la scorsa estate, il fantasista marocchino non è approdato a Trigoria, dove si è deciso di puntare su Javier Pastore.

Una situazione che il numero 22 dell'Ajax non ha affatto dimenticato: "La Roma mi vuole di nuovo? Potevano pensarci la scorsa estate", ha dichiarato il calciatore ai microfoni di 'Foxsports.nl'.

Il marocchino si è detto non deluso in relazione al mancato trasferimento nella scorsa estate: "No, non sono arrabbiato. Però quest'anno le cose stanno andando diversamente. Stiamo facendo meglio rispetto all'anno scorso e l'unica cosa a cui sto pensando ora è finire la stagione con l'Ajax, successivamente vedremo che succederà".





