POLEMICA PIQUE VAZQUEZ / In Spagna è sempre Clasico. Le polemiche a distanza tra Real Madrid e Barcellona continuano anche se, al momento, la lotta per la Liga sembra segnata.

Restano i possibili incroci in Champions e Coppa del Re, competizione nella quale gli azulgrana sono caduti mercoledì scorso sul campo del Siviglia (2-0), match d’andata dei quarti di finale.

Gerard Piqué ha parzialmente giustificato la sconfitta minimizzando l’importanza del trofeo spagnolo per il Barça, almeno in questa stagione: “Proveremo a rimontare nella gara di ritorno, ma se non ci riusciremo, non fa nulla: ci penseremo l’anno prossimo”.

Una frase che, ovviamente, non è piaciuta ai madridisti, che hanno invece battuto 4-2 il Girona al Bernabeu ieri sera. Lucas Vazquez, intervenuto durante una iniziativa pubblicitaria del marchio 'Televes', ha risposto piccato: “Importanza della Coppa? L’anno scorso a Barcellona dicevano il contrario”.

L’ironia del blanco è dovuta al rilievo che la Coppa del Re ebbe in Catalogna appena pochi mesi fa, quando il Barcellona fu eliminato in Champions dalla Roma e fece di tutto per vincere il trofeo spagnolo, cosa che effettivamente avvenne (con un netto 5-0 al Siviglia in finale).

Vazquez, inoltre, elencò gli obiettivi del Real Madrid nella seconda fase della stagione: “Vogliamo affrontare la Coppa e la Champions al massimo e fare il meglio possibile nella Liga. L’idea è vincere tutto, come sempre”.

