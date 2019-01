CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Dalle voci di addio al suo attuale momento di forma: Patrick Schick ha parlato su 'Sky' partendo proprio dalle indiscrezioni sul suo futuro: "Resto? Avete scritto voi che sarei partito: voglio restare". L'ex Sampdoria però sa che deve migliorare il suo rendimento: "In questi due anni in giallorosso ci sono stati momenti bellissimi e momenti difficili. Non sono arrivato in condizioni perfette e poi sono stato infortunato per due mesi. Non penso di aver sofferto la pressione".

Schick continua: "Provo a fare tutto il possibile.

Voglio aiutare la squadra, mi sento bene. Quando fai gol ti senti in fiducia e giochi meglio. Il mental coach? Sono con lui da poco, non penso di giocare meglio per lui, ma di sicuro è importante. Parlare con qualcuno che non parla solo di calcio è buono. È importante essere liberi di testa per dare il massimo".

C'è spazio anche per la sintonia con Dzeko: "Sappiamo di non aver fatto bene finora. Sappiamo tutti di non averlo fatto, se migliora la squadra migliorano anche gli attaccanti". Infine, sulla Champions: "Nessun avversario mi spaventa. Se vinciamo ogni partita non dobbiamo guardare gli altri. La Roma dei giovani? Mi piace".

