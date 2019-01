CALCIOMERCATO PRAET MILAN JUVENTUS SAMPDORIA / Dennis Praet è uno dei centrocampisti della Sampdoria più seguiti dai top club italiani. Divenuto ormai un titolare indiscusso della mediana di Giampaolo, Praet è finito da tempo nel mirino di Milan e Juventus, pronte a cogliere la possibilità in caso di addio da Genova.

A fare il punto sul futuro ci ha pensato lo stesso ex: "Sono a un punto chiave della mia carriera - ha detto a 'Il Secolo XIX' - e sono ambizioso come tutti i calciatori".

Il calciatoreha poi continuato a parlare della possibilità o meno di approdare altrove: "Qui sto benissimo ma se ci sarà un'occasione, positiva sia per me che per il club, la valuteremo. Qualora rimanessi qui sarei comunque felicissimo, visto che ho un contratto fino al 2021".

