Calciomercato Juventus, de Ligt flirta con un'altra

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Il reperimento di un difensore centrale giovane e di rendimento è una delle priorità della Juventus in vista della prossima estate. Uno dei profili che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera è sicuramente quello di Matthijs de Ligt. La procura di Mino Raiola rappresenta senza dubbio un'arma importante a vantaggio del mercato juventino, che potete seguire CLICCANDO QUI.

Per arrivare a dama c'è tuttavia da battere una concorrenza agguerrita.

Sul taccunio di Barcellona e Psg il capitano dell'Ajax è stato oggetto di discussioni approfondite tra Barça e lancieri durante la trattativa de Jong e ieri sera ha mandato un messaggio chiaro alla squadra catalana: "Credo che a ogni calciatore piacerebbe giocare nel Barcellona durante la sua carriera. Vedremo dove finirò, in questo momento sono felice all'Ajax e spero di fare una buona stagione qui, o, chissà, stagioni. Non posso evitare che i giornalisti parlino del mio futuro - prosegue a 'NU Sport' - e ora che Frenkie ha perfezionato il suo trasferimento, può succedere che si parli di più di me, però mi interessano solo le partite con l'Ajax. Devo fare il mio e tutto andrà bene".

