CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Non c'è la Juventus nel futuro di Paul Pogba: se dovesse lasciare il Manchester United per l'ex bianconero ci sarebbe l'approdo nella Liga. A dirlo è il fratello Florentin intervistato a 'marca.com': "Quando si lascia il Manchester United si può miglioraresoltanto andando in tre squadre: City, Real Madrid e Barcellona.

Al Manchester City non andrà, quindi può venire in Spagna: al Barça o al Real Madrid". Il più grande dei fratelli Pogba, ha poi raccontato di Paul: "Quando stava alla Juventus poteva andare al Barcellona ma era desideroso di tornare al Manchester United dove non vinse nella sua prima esperienza".

Pogba era dato come partente dai 'Red Devils' sotto la gestione Mourinho: l'arrivo di Solskjaer ha cambiato un po' le cose e ora il futuro dipende anche da chi siederà sulla panchina dello United il prossimo anno.

