CALCIOMERCATO ATLETICO MORATA / Dopo Higuain e Piatek, manca solo Alvaro Morata per completare l’effetto domino di attaccanti di questo calciomercato.

Il tecnico colchonero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga con il Getafe (in programma domani alle 16:15 al Wanda Metropolitano), ha parlato così del possibile acquisto dell’attaccante: “Cosa mi aspetto da Morata? Per ora non è ancora arrivato – ha dichiarato – l’unica realtà è quella dei calciatori che ho a disposizione e parlerò dell’operazione Morata solo quando sarà conclusa”.

Simeone, inoltre, non ha voluto commentare i rumor sul possibile rinnovo di contratto col suo attuale club, che lo allontanerebbe, almeno per ora, dall’approdo all’Inter: “In questo momento non ho nulla da dire, pensiamo solo al Getafe che sta facendo una grande stagione”.

