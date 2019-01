CALCIOMERCATO INTER GODIN /Diego Godin è sempre più vicino all’Inter. Il difensore uruguaiano sembra ormai destinato a vestire di nerazzurro durante la prossima stagione ed avrebbe già svolto le viste mediche con la sua nuova squadra in gran segreto.

La notizia ha sorpreso i tifosi dell'Atletico Madrid, ma il tecnico Diego Simeone predica tranquillità.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Getafe (domani, ore 16:15, al Wanda Metropolitano), il tecnico ha risposto così a chi gli chiedeva della situazione del difensore: “Non posso dare alcuna opinione, non sono nella sua mente, ma sono sereno”.

Il Cholo, infatti, ha ribadito la sua totale fiducia nei confronti del calciatore: "Sono certo che giocherà con passione e non metto in dubbio nemmeno per un secondo la sua professionalità, fino all’ultimo giorno in cui sarà dei nostri".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui