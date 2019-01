CHELSEA INSIGNE HIGUAIN / Via dal Milan, addio Italia per riabbracciare Maurizio Sarri e giocare nella Premier League con la maglia del Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Gonzaloha lasciato i rossoneri ed è volato a Londra in prestito: quarto cambio maglia negli ultimi tre anni per il 'Pipita' che nel suo girovagare ha indossato per tre anni la maglia del, facendo bene ma inimicandosi ex compagni e piazza con il suo addio, destinazione. Proprio uno degli ex compagni in azzurro, Lorenzo, intervistato da 'DAZN' ha detto la sua sul trasferimento di Higuain alper ritrovare l'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri: "Da tempo non sento il 'Pipita'. Ha fatto la sua scelta, in bocca al lupo".