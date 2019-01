CHELSEA HAZARD SARRI / Niente pace: nonostante la finale di Carabao Cup conquistata dal Chelsea contro il Tottenham, tra Maurizio Sarri ed Eden Hazard continua il botta e risposta tramite media.

Così ierin nel post gara, l'attaccante belga ha commentato le accuse del suo allenatore ("Non è un leader" e "può fare molto di più") in maniera altrettanto dura: "Per essere onesti non mi interessa - ha affermatointervistato da 'Sky Sports' -, gioco a calcio e quello che ha detto l'allenatore non mi importa. Sono concentrato su questa squadra e voglio fare sempre il meglio: oggi ci sono riuscito e sono contento". Da tempo si parla di possibile addio di Hazard al Chelsea con il Real Madrid che è una pretendente di vecchia data del belga, quest'anno schierato anche da falso nove da Sarri: l'arrivo di Higuain dovrebbe riportare il calciatore nella sua posizione preferita e chissà che non possa anche contribuire a rasserenare gli animi tra i due.