SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Sarà Allan al PSG il principale colpo dell'ultima settimana di calciomercato ormai alle porte. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di 'Calciomercato.it' riguardo all'affare più importante degli ultimi giorni, gli utenti hanno votato proprio il trasferimento del centrocampista azzurro al club parigino.

Il 42% delle preferenze sono infatti andate all'operazione sull'asse Napoli-Parigi, mentre il 27% degli utenti hanno votato il possibile ritorno aldi. Infine, bassa percentuale di realizzazione per i due affari(17%) e(14%). Come annunciato in conferenza stampa, però, Ancelotti si tiene ben stretto Allan