Calciomercato Napoli, doppio annuncio di Ancelotti su Rog e Fornals

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ROG FORNALS / "La posizione di Rog è ancora incerta. Il club vuole mandarlo a giocare in prestito, ma alle sue condizioni". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato così del futuro di Marko Rog, il primo nome in uscita in casa azzurra. Come anticipato da 'Calciomercato.it', il centrocampista croato è sempre più vicino al Siviglia.

Per seguire gli ultimi giorni di calciomercato in tempo reale CLICCA QUI

L'allenatore ha poi parlato di Pablo Fornals, nuovo obiettivo della dirigenza, senza smentire le voci degli ultimi giorni: "La società è molto attenta anche sul mercato estero. Lui è tra i giocatori che stiamo seguendo, ma non è l'unico. Ci sono tanti giovani promettenti che seguiamo con interesse. Lozano, ad esempio, fa parte di quella lista di giocatori che stiamo seguendo, come Fornals. È un ottimo attaccante, senza dubbio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui