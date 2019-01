Calciomercato Bologna, ESCLUSIVO: assalto a Pachonik

CALCIOMERCATO BOLOGNA PACHONIK - Il Bologna è tra i club più attivi in questa sessione invernale di mercato. Dopo aver preso Soriano a centrocampo e Sansone in attaco, il club felsineo sta lavorando soprattutto in difesa.

A tal proposito, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il club rossoblu sta pensando a Tobias, 24enne eclettico difensore tedesco che può agire sia da terzino destro che da centrale che milita nel. Ma lanon è un palcoscenico adatto a quello che viene considerato dagli addetti ai lavori tra i migliori giocatori nel suo ruolo. Nei giorni scorsi su Pachonik aveva preso informazioni anche l'