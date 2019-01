CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA / Primo giorno da nuovo giocatore rossoblu per Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano è sbarcato all'aeroporto di Milano Malpensa ed è pronto a raggiungere Genova per sostenere le visite mediche con il Genoa. Queste le prime parole dell'ex Betis all'atterraggio in Italia: "Sono felice di essere tornato in Italia.

Sono pronto per questa nuova avventura: ho tanta voglia di conoscere i miei compagni e di cominciare questa nuova tappa. Genova può essere la piazza giusta per essere protagonista in A? Credo di sì. Sono in una squadra molto forte, una società storica e spero di fare bene". Un pensiero, infine, anche ai tifosi rossoblu: "Ho voglia di incontrarli presto". Ecco i dettagli dell'affare che ha riportato il classe 1996 in Serie A