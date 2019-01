Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: stop alla trattativa

CALCIOMERCATO INTER SILVA - E' un'Inter in salsa portoghese quella che si sta costruendo in questa sessione invernale di calciomercato. Il terzino destro Cedric Soares appare molto vicino ai nerazzurri, mentre in mediana si è fatto il nome di Adrien Silva.

Il 29enne mediano lusitano ha giocato soltanto due partite ad agosto in Premier League con ile dal 29 settembre non è più stato convocato nemmeno per la panchina. Tuttavia, secondo l'emittente inglese 'Sky Sports', il manageravrebbe posto il veto alla sua cessione a gennaio: vuole tenerlo fino al termine della stagione.